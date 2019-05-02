В Ла-Пасе в минувший вторник оползень уничтожил более полусотни домов и лишил крова 380 человек. Стихийное бедствие обрушилось на бедный квартал города после затяжных проливных дождей.

В Ла-Пасе 30 апреля и 1 мая оползень уничтожил более полусотни домов и лишил крова 380 человек.Стихийное бедствие обрушилось на бедный квартал города после затяжных проливных дождей.По словам мэра города Луиса Ревиллы, дома, уничтоженные оползнем, были построены на опасных участках без разрешения властей.В свою очередь, местные жители, лишенные своих жилищ, обвиняют в случившемся старую свалку, располагавшуюся выше их домов. По их мнению, сотни тонн горной породы пришли в движение после того, как количество скопившегося мусора достигло критической массы.В результате инцидента один человек пропал без вести, о других жертвах информация отсутствует.