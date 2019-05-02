В центре Сухума загорелась русская средняя школа N2 имени А.С. Пушкина. Огонь охватил крышу здания. На месте работают расчеты МЧС Абхазии.

В центре Сухума загорелась русская средняя школа N2 имени А.С. Пушкина. Огонь охватил крышу здания. На месте работают расчеты МЧС Абхазии.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики, на место пожара прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.Зданию, в котором расположена школа, более ста лет, во время грузино-абхазского конфликта (1992-1993 годов) оно получило значительные повреждения. В 2008 году школа была восстановлена при финансовой помощи России.Причина пожара пока не установлена, пострадавших нет.В школе обучается 1250 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования Абхазии. Детей, скорее всего, придется распределить по другим школам, так как продолжать учебный процесс в пострадавшей от огня школе невозможно.