В многофункциональном центре Якиманка 26 Александра Удодова состоялась конференция Future of Stock: будущее предложение и новые форматы офисов, организованная ведущей консалтинговой компанией JLL

В многофункциональном центре "Якиманка 26" Александра Удодова состоялась конференция "Future of Stock: будущее предложение и новые форматы офисов", организованная ведущей консалтинговой компанией JLLТенденции развития сегмента офисной недвижимостиВ многофункциональном центре "Якиманка 26", принадлежащем , представители крупнейших компаний-арендаторов и эксперты JLL обсудили тренды в сегменте офисной недвижимости, а также предложение в офисном сегменте, которое выйдет на рынок в перспективе 2021 года, – как они будут менять рынок и смогут ли решить проблемы, стоящие перед арендаторами.По оценке JLL, рынок коммерческой недвижимости Москвы, в частности офисный, сегодня находится в дефицитном состоянии: объем незанятых площадей достиг исторически минимальных отметок, тогда как динамика нового строительства невысока. В этой ситуации любая компания-арендатор сталкивается с большими сложностями при поиске объекта для размещения своего офиса, особенно если она находится в поиске нестандартных решений для своих сотрудников.Тренд на гибкие пространстваБольшой интерес вызвала дискуссия на самую "горячую" тему офисного рынка – гибкие пространства, которые часто не совсем правильно называют коворкингами. В условиях дефицита традиционных офисов и – что более важно – в поисках нестандартных решений рабочих мест для своих сотрудников компании все чаще оценивают возможности перехода на гибкие решения в офисах.Если раньше коворкинги считались исключительно местом для стартапов и индивидуальных предпринимателей, то сегодня основная аудитория гибких офисов – это крупный бизнес, в том числе такой довольно консервативный сектор, как банки."В Россию активно приходит глобальный тренд развития гибких офисов, которые становятся интересным альтернативным решением для многих компаний", – комментирует Елизавета Голышева, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL. – По нашей оценке, объем предложения гибких офисов в Москве сегодня составляет 124 тысячи квадратных метров, и на 2019 год заявлено еще, как минимум, 40 тысяч. Мы ожидаем стабильного роста этого сегмента в ближайшие годы на уровне 30-40% в год".Для большинства компаний в России гибкие офисы пока остаются terra incognita, поэтому эксперты из JLL представили на конференции интерактивный коворкинговый калькулятор, который позволяет оценить экономическую эффективность использования гибкого офиса относительно традиционного офиса или комбинации этих решений.Сотрудничество с WeWorkВ конце прошлого года мировой гигант сектора гибких офисов, компания WeWork подписала соглашение с галерей Александра Удодова об открытии своей первой площадки в границах Садового кольца именно на Якиманке, 26.WeWork полностью займет второй этаж многофункционального центра площадью более 3,2 тысячи квадратных метра. По словам Александра Удодова, в качестве партнеров "Якиманки 26" привлекаются уникальные концепции, лучшие в своем сегменте, поэтому в галерее рады приветствовать один из первых российских проектов глобальной сети WeWork.Проекты Александра УдодоваАлександр Удодов работает в различных сегментах рынка, ему принадлежит торговая галерея "Гименей", расположенная по соседству с "Якиманкой 26", а также несколько торговых центров в Московской и Калужской областях. Бизнесмен реализует импортозамещающий проект по выращиванию свежих шампиньонов "Грибная радуга", который за год вышел в лидеры рынка по объему производства.В этом году Александр Удодов заканчивает строительство бальнеотерапевтического курорта в предгорьях Кавказа. Также он является основным акционером немецкой логистической компании VG Cargo, которая занимает лидирующие позиции в обработке авиагрузов в аэропорту Франкфурт-Хан.