В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в полдень по местному времени, специалисты быстро справились с огнем.

В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в полдень по местному времени (в 7 утра по Москве), специалисты быстро справились с огнем. Пострадала крыша здания.Посетителей и персонал успели эвакуировать. Сейчас идет обход помещений. На месте работают десятки спасателей и спецтехника, передает телеканал "Россия 24".