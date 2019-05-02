В Калужской области на автодороге Украина (М-3) произошло массовое ДТП. В нем пострадали 9 человек, среди которых шестеро детей.

В Калужской области на автодороге "Украина" (М-3) произошло массовое ДТП. В нем пострадали 9 человек, среди которых шестеро детей.Как уточняет ТАСС, авария произошла на 94-м километре шоссе. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser попытался перестроиться в другой ряд и слегка задел Daewoo Nexia. Но поскольку скорость была велика вторая иномарка столкнулась с едущей впереди Chevrolet Lacetti. От этого удара "Шевроле" вылетела на встречку и ударила Toyota Corolla."Тойотой" управляла 29-летняя женщина, кроме нее в машине находились шестеро детей от года до 12-ти лет. Все они получили травмы различной степени тяжести. Водитель "Шевроле" также ранен.Все девять пострадавших госпитализированы. 12-летняя девочка — в реанимации в тяжелом состоянии,