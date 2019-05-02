На могиле писателя Владимира Войновича в Москве планируется установить бронзовую скульптуру солдата Ивана Чонкина. Об этом сообщила вдова писателя, автора романа Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина Светлана Колесниченко.

На могиле писателя Владимира Войновича в Москве планируется установить бронзовую скульптуру солдата Ивана Чонкина. Об этом сообщила вдова писателя, автора романа "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" Светлана Колесниченко.Скульптуру солдата Чонкина появится на Троекуровском кладбище, где похоронен Владимир Войнович, сообщает ТАСС. Памятник будет выполнен скульптором Микаэлем Согояном, который сделал памятник Евгению Примакову на Смоленской площади. Скульптура будет смонтирована 23 июля. Памятник отроют в день кончины писателя – 27 июля. Год назад в этом день писатель скончался на 86 году жизни.Бронзовая композиция будет установлена на могиле справа от памятника. С другой стороны расположится керамический портрет Войновича.Светлана Колесниченко пояснила, что образ Чонкина выбрала потому, — что это был роман жизни ее мужа. Он переведен на иностранные языки и издан в 60 странах мира."Я решила, что неплохо, если этот персонаж будет улыбаться моему Володе", — добавила вдова писателя.Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде, так тогда назывался Душанбе. Он автор романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда", а также песни "Четырнадцать минут до старта" (Я верю, друзья, караваны ракет…). Войнович — лауреат Госпремии России.