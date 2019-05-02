Экстренную посадку в Мумбаи совершил самолет Qatar Airways. На его борту было более двух сотен пассажиров. В основном, граждане Китая. Самолет летел из китайского Чунцина в столицу Катара - Доху. Причиной инцидента стали механические неполадки в одной из систем самолета.

Экстренную посадку в Мумбаи совершил самолет Qatar Airways. На его борту было более двух сотен пассажиров. В основном, граждане Китая. Самолет летел из китайского Чунцина в столицу Катара — Доху. Причиной инцидента стали механические неполадки в одной из систем самолета.Китайские туристы были размещены в гостиницах, сообщает ТАСС. Также их накормили. Но были пассажиры, которые из-за инцидента опоздали на стыковочные рейсы из Дохи. Самолет Airbus A330-302 после ремонта продолжил рейс 1 мая с задержкой на сутки.