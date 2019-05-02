Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.

Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного главка МВД.Сообщается, что ЧП произошло в час ночи, когда на улице Солнечной раздались выстрелы. Прибывшие по вызову стражи порядка установили, что стрельба явилась следствие конфликта между гражданами около площадки по выгулу собак.В ходе ссоры один из мужчин сбегал домой и в качестве убедительного "аргумента" принес помповое ружье, из которого он сделал несколько выстрелов по оппонентам. В итоге ранения получили четыре человека, один из них был госпитализирован, трое после оказания медицинской помощи были отпущены домой.Против стрелка возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".