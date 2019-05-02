В Риге прошел массовый митинг в защиту русских школ. Как сообщают организаторы мероприятия, на улицы латвийской столицы вышли около пяти тысяч человек. Они выступают против решения Конституционного суда страны.

В Риге прошел массовый митинг в защиту русских школ. Как сообщают организаторы мероприятия, на улицы латвийской столицы вышли около пяти тысяч человек. Они выступают против решения Конституционного суда страны. На прошлой неделе он признал законной реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения. "Реформа — бред! Реформе — нет!" — скандировали участники акции.Вице-чемпион мира по шахматам Алексей Широв, баллотирующийся на выборах в Европарламент 25 мая по списку "Русского союза Латвии", раскритиковал со сцены принятую реформу. "Мы — русские в Латвии — остались вне России, но мы не должны полагаться на дядю, мы должны сплотиться и защищать свои права", — сказал он.Около пяти тысяч протестующих собрались ранее возле театра "Дайлес". Они держат в руках плакаты в защиту русского языка. Сопредседатель партии "Русский союз Латвии", депутат Европарламента от республики Мирослав Митрофанов выразил благодарность участникам акции, призвав не сдаваться. Он отметил, что принятое на прошлой неделе Конституционным судом Латвии решение против русских школ не было неожиданностью.По его словам, нацменьшинствам необходимо продолжать отстаивать свое право на получение образования на родном языке. При этом Митрофанов пообещал, что эта акция станет лишь одним из этапов в последовательности акций протеста, передает ТАСС.