Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в соответствии с украинским законодательством и по рыночной цене, заявила пресс-служба штаба Владимира Зеленского. При этом были уплачены все обязательные налоги и сборы.

Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в соответствии с украинским законодательством и по рыночной цене. Об этом заявила пресс-служба штаба Владимира Зеленского.Ранее сообщалось, что Зеленская купила пентхаус в Ялте у бизнесмена Александра Буряка по цене вдвое ниже рыночной.В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма". После покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы. Квартира официально задекларирована Зеленским, передает РИА Новости.При этом семья Зеленских планирует пользоваться этой квартирой после того, как Крым снова станет украинским. Между тем, по данным Reuters, в апреле этого года квартира была снова выставлена на продажу. Теперь уже по цене в 790 тысяч долларов (то есть в пять раз выше той цены, по которой приобрела жилье Елена Зеленская).