На патриотическое мероприятие был приглашён почетный гость - советский и российский актер театра и кино Михаил Ножкин...

В актовом зале Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы.На патриотическое мероприятие был приглашён почетный гость - советский и российский актер театра и кино, поэт, музыкант, Народный артист РСФСР, Член Союза писателей России, Член президиума Бессмертного полка – Михаил Ножкин.Михаил Иванович поделился с присутствующими воспоминаниями о своей жизни, о войне, рассказал о творчестве, уделив большое внимание такой животрепещущей теме, как героизм и отвага советских людей в военные годы.Выступающий с удовольствием отвечал на вопросы зала, актуальнейшим из которых был: «Что по его мнению является патриотизмом?»«Патриотизм -, отметил Михаил Иванович, - это осознанное чувство долга каждого нормального человека перед его прошлым и перед его будущим».С замиранием сердца участники встречи слушали исполненные гостем песни и стихи, посвященные трагическим военным событиям 1941-1945 годов.В завершении мероприятия начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве – полковник полиции Михаил Лобанов от себя лично и от всего коллектива Управления поблагодарил Михаила Ножкина за визит, вручив ему памятный подарок.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73