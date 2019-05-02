В минувший вторник в туристическом районе Кейптауна уличный грабитель напал на 20-летнюю студентку из Франции. Преступник четыре раза ударил свою жертву ножом в шею и грудь, схватил рюкзак и скрылся.

Местные жители и приезжие были потрясены вчерашним преступлением, совершенным уличным грабителем в районе Бо-Каап в Кейптауне, поскольку эта часть города всегда считалась тихой и безопасной.Инцидент произошел в минувший вторник, 30 апреля. Утром на одной из улиц Бо-Каап к 20-летней студентке из Франции подошел худой мужчина, сделал вид, что хочет о чем-то спросить и четыре раза ударил ее ножом в шею и грудь. Затем грабитель схватил рюкзак и скрылся.Девушку госпитализировали с проникающими ножевыми ранениями. Местная жительница Мария Хонинг передала видеозапись нападения в СМИ и рассказала, что скорая помощь ехала к пострадавшей студентке больше 40 минут. Все это время ее сосед боролся с кровотечением у израненной девушки.По словам Марии, полицейские установили личность грабителя, однако он до сих пор не пойман.Несмотря на то, что власти города в последнее время усиливают патрулирование полицейскими улиц Кейптауна, количество уличных грабежей постоянно растет. Как правило, грабят приезжих из других стран.