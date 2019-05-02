Во французском регионе Луара попала под трактор и погибла 22-летняя участница конкурса Мисс Франция Морган Роллан. Трагедия произошла, когда девушка ехала на велосипеде, и на нее неожиданно выехал автомобиль. Она пыталась увернуться, но въехала в зазор между трактором и прицепом с бревнами.

У города Вошет во французском регионе Луара попала под трактор и погибла на месте Морган Роллан – 22-летняя участница конкурса красоты "Мисс Франция".Трагедия произошла, когда девушка ехала на велосипеде, и на нее неожиданно выехал автомобиль.Морган попыталась от него увернуться, но не справилась с управлением. Как пишет местная пресса, ее велосипед въехал в зазор между трактором и прицепом с бревнами.Медики, прибывшие на место ЧП, сказали, что шансов выжить в этой ситуации у Морган практически не было.Свидетелем трагедии стал ее молодой человек. Ему, как и водителю трактора, понадобилась психологическая помощь, поскольку оба были в шоке от увиденного.Транспортировать тело Морган Роллан пришлось на вертолете, пишет сайт "КП".Соболезнования родственникам погибшей девушки выразила организатор конкурса "Мисс Франция" Сильви Теллие.