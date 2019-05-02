Никто из прихожан не пострадал

Никто из прихожан не пострадалПожар произошел в Николо-Галейской церкви XVIII века постройки 1 мая во Владимире. Никто из прихожан не пострадал.Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар начался поздно вечером - около 23:00. На борьбу с огнем отправилось 22 спасателя, в чем им помогали 7 единиц техники. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание.Огнем повреждено пять квадратных метров интерьера храма. Сгорели репродукции икон, не представлявшие ценности, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на настоятеля храма. Причина пожара устанавливается.