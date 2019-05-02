Пострадавших доставили в больницу

Пострадавших доставили в больницуОдин человек скончался в лобовом столкновении машин и еще трое пострадало во Владимирской области 1 мая в Судогодском районе.Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, ДТП с участием двух Mitsubishi Outlander произошло около 15:00 на 71 километре трассы Владимир - Муром - Арзамас. В результате ДТП погиб один из водителей. Два его пассажира — 32-летняя женщина и 19-летняя девушка - с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Кроме того, госпитализирован был пассажир другого автомобиля — молодой человек 22 лет.По данным полиции, водитель одной из машин, двигаясь в сторону Владимира, выехал на встречную полосу движения и протаранил другой автомобиль.