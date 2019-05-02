Эксперты предупредили, что за время майских каникул цены на продукты и алкоголь могут вырасти на 5-7 процентов.

Эксперты предупредили, что за время майских каникул цены на продукты и алкоголь могут вырасти на 5-7 процентов. Причина этому – традиционно повышенный спрос, который наблюдается в майские выходные. К тому же свое влияние оказывает и потребительская инфляция, уверяют эксперты сервиса Rate&Goods.Они предупреждают, что снижение цен после каникул вряд ли произойдет, передает РИА Новости. При этом начало роста цен наблюдалось еще на предпраздничной неделе – с 22 по 29 апреля.Больше всего повысятся цены на алкоголь, безалкогольные напитки, готовые продукты и мясные полуфабрикаты. Эксперты говорят, что рост цен на товары повышенного спроса во время праздников нормален. Как правило, после праздничных дней цены понижаются до прежнего уровня. Однако после новогодних каникул 2019 года такого не произошло – цены так и остались высокими.