Мужчины, управлявшие автобусом и троллейбусом, сообща избили своего коллегу, находившегося за рулем маршрутки, тем самым выразив негативное отношение к манере езды, продемонстрированной маршрутчиком. Корпоративный конфликт в Екатеринбурге, закончившийся дракой на дороге, попал на видео.

Мужчины, трудящиеся на ниве пассажирских перевозок в Екатеринбурге, вступили в противостояние на улице Шварца в Екатеринбурге. Очевидец снял на видео дорожные разборки.Как сообщает портал E1.ru, водители автобуса и троллейбуса атаковали своего коллегу, находившегося за рулем маршрутки и остановившегося на остановке. Последний был насильно извлечен из кабины, после чего его повалили на землю и принялись избивать.После непродолжительной, но импульсивной расправы, мужчины разошлись и принялись развозить горожан, как ни в чем не бывало. Как рассказал автор видео, часть пассажиров предпочла покинуть маршрутные транспортные средства, превратившиеся в сомнительный аттракцион.Что спровоцировало конфликт – доподлинно неизвестно, однако очевидцы утверждают, что незадолго до драки водители "гонялись между собой и друг друга подрезали".