Спектакль Встречайте, мы уходим в Театре Моссовета завершился досрочно. Народный артист России Виктор Сухоруков в финальной части трагикомедии получил травму. Пытаясь перепрыгнуть через ковер, который должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал.

Спектакль "Встречайте, мы уходим" в Театре Моссовета завершился досрочно. Народный артист России Виктор Сухоруков в финальной части трагикомедии получил травму. Пытаясь перепрыгнуть через ковер, который должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал.Актер сразу же сообщил коллегам по сцене, что либо сломал руку, либо она у него вылетела. Через минуту после этого занавес опустился, сообщает РИА Новости. Опасения актера подтвердились. Сцену Сухоруков покинул только с посторонней помощью.Инцидент произошел еще в начале апреля. Актер был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Через несколько дней его выписали, но играть после перелома он еще не может, отметила пресс-атташе Театра имени Моссовета Татьяна Горина.Театр Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова на ближайшие несколько майских дней. В частности, отменены спектакли 6, 7 и 10 мая.Все купленные на отмененные спектакли билеты действительны. Но при желании их можно сдать в кассы театра.Отменены спектакли и в Театре "У Никитских ворот". Здание опечатал на 90 суток судебный пристав из-за нарушения требований пожарной безопасности.