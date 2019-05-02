Алсу и ее дочь защитили от хамства в Сети. Под скандалом на шоу Голос. Дети пора подвести финальную черту, и заняться этим должен Первый канал, уверены эксперты. Травить певицу и девочку непозволительно.

Алсу и ее дочь защитили от хамства в Сети. Под скандалом нашоу "Голос. Дети" пора подвести финальную черту, и заняться этимдолжен Первый канал, уверены эксперты. Травить певицу и девочкунепозволительно.Хамские комментарии в Сети в адресоставляют пользователи, которые пытаются самоутвердиться таким недостойнымспособом. Жаль, что подобный способ самовыражения нельзя запретить."Пора подвести финальную черту и закончить тему соскандалом на шоу "Голос.Дети". Ну объявляла бы Алсу на Евровидениибаллы от России – здорово, ничего не вижу в этом необычного. Она была первой,кто принес нашей стране серебро на этом конкурсе – и она заслуживаетпредставлять Россию в финальной части конкурса при подсчете голосов", -уверен эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян.По мнению эксперта, с "аномальным" голосованием вфинале шоу "Голос. Дети" должен разбираться сам Первый канал. Певицаи Микелла Абрамова не имеют к этому никакого отношения."Хватит травить . Пусть "Первыйканал" разбирается со своим голосованием и делает выводы на будущее. Безреформ не обойтись. Но Алсу и Микелла здесь ни при чем. Хотите критиковать -критикуйте, имеете право. Но хамить и оскорблять права не имеете!", -возмущается Манукян.Напомним, 1 мая директор певицы Алсу Сергей Фадеев заявил,что его подопечная объявит баллы от России на песенном конкурсе "Евровидение",который пройдет в Израиле. Однако позже представители пресс-службы ВГТРКзаявили, что информация не соответствует действительности – объявлятьбаллы на конкурсе будет юный пианист Иван Бессонов.Первый канал уже проверяет голосование после победы. Тем временем эксперт подчеркивает, что 25 мая состоятся выборы в Европарламент.И кандидатура Вадима Манукяна от латвийской партии "Новое согласие"на пост президента Евровидения все еще в силе. Если партия пройдет вЕвропарламент и эксперт займет эту должность, он с удовольствием пригласил бы Алсув качестве помощника. Манукян убежден, что такие ценные кадры должны приноситьпользу России – как в самой стране, так и за рубежом.