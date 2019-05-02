Алсу и ее дочь защитили от хамства в Сети. Под скандалом на
шоу Голос. Дети пора подвести финальную черту, и заняться этим
должен Первый канал, уверены эксперты. Травить певицу и девочку
непозволительно.
Алсу и ее дочь защитили от хамства в Сети. Под скандалом на
шоу "Голос. Дети" пора подвести финальную черту, и заняться этим
должен Первый канал, уверены эксперты. Травить певицу и девочку
непозволительно.
Хамские комментарии в Сети в адрес
оставляют пользователи, которые пытаются самоутвердиться таким недостойным
способом. Жаль, что подобный способ самовыражения нельзя запретить.
"Пора подвести финальную черту и закончить тему со
скандалом на шоу "Голос.Дети". Ну объявляла бы Алсу на Евровидении
баллы от России – здорово, ничего не вижу в этом необычного. Она была первой,
кто принес нашей стране серебро на этом конкурсе – и она заслуживает
представлять Россию в финальной части конкурса при подсчете голосов", -
уверен эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
По мнению эксперта, с "аномальным" голосованием в
финале шоу "Голос. Дети" должен разбираться сам Первый канал. Певица
и Микелла Абрамова не имеют к этому никакого отношения.
"Хватит травить . Пусть "Первый
канал" разбирается со своим голосованием и делает выводы на будущее. Без
реформ не обойтись. Но Алсу и Микелла здесь ни при чем. Хотите критиковать -
критикуйте, имеете право. Но хамить и оскорблять права не имеете!", -
возмущается Манукян.
Напомним, 1 мая директор певицы Алсу Сергей Фадеев заявил,
что его подопечная объявит баллы от России на песенном конкурсе "Евровидение",
который пройдет в Израиле. Однако позже представители пресс-службы ВГТРК
заявили, что информация не соответствует действительности – объявлять
баллы на конкурсе будет юный пианист Иван Бессонов.
Первый канал уже проверяет голосование после победы. Тем временем эксперт подчеркивает, что 25 мая состоятся выборы в Европарламент.
И кандидатура Вадима Манукяна от латвийской партии "Новое согласие"
на пост президента Евровидения все еще в силе. Если партия пройдет в
Европарламент и эксперт займет эту должность, он с удовольствием пригласил бы Алсу
в качестве помощника. Манукян убежден, что такие ценные кадры должны приносить
пользу России – как в самой стране, так и за рубежом.