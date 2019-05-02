Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против Барселоны признался, что его устроит ничейный исход в столице Каталонии. Он отмечает сложность игры на стадионе Камп Ноу.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны" признался, что его устроит ничейный исход в столице Каталонии. Он отмечает сложность игры на стадионе "Камп Ноу"."Многие приезжают в Барселону с четким планом, но в итоге получают четкий пинок, поэтому ничья станет не худшим результатом, — признается Клопп, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на Liverpool Echo. – Дойти до этой стадии – прекрасно. Лучше – только чемпионство"."Мне нравится, что парни создали такую ситуацию, ведь два года назад само попадание в Лигу чемпионов было событием для "Ливерпуля". Теперь же мы на протяжении двух лет подряд добираемся до полуфинала".Напомним, что матч между "Барселоной" и "Ливерпулем" состоится в Испании 1 мая. Начало встречи в 22:00.