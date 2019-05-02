Заведующая детским садом № 74 Звездочка в Краснодаре, заставившая маленького мальчика встать на колени и целовать землю, будет уволена по статье.

Заведующая детским садом № 74 "Звездочка" в Краснодаре, заставившая маленького мальчика встать на колени и целовать землю, будет уволена по статье.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов, отметив, что женщина покинет свое рабочее место в первый же день после майских праздников.Он назвал это самой жесткой мерой, которая возможна по закону и подчеркнул, что его департамент поддержит любые обвинения в адрес заведующей со стороны родителей ребенка, поданные в правоохранительные органы, чтобы впредь подобного в Краснодаре не случалось.Некрасов считает, что подобное недопустимо в любом из образовательных учреждений в целом.Полиция уже проводит проверку инцидента. Под свой личный контроль его взяла и депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как женщина кричит на маленького мальчика, оскорбляет его, заставляет встать на колени и целовать землю. По ее мнению, ребенок "обижал и душил" других детей, и она решила столь своеобразно наказать его.