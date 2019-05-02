Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, высказался по поводу возможности компромисса в российско-украинский отношениях. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, высказался по поводу возможности компромисса в российско-украинский отношениях. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook."Много думал о "много общего" между Украиной и Россией", — пишет Зеленский. По его словам, "реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из "общего" у нас осталось лишь одно — государственная граница", и Россия должна вернуть контроль "за каждым миллиметром" этой границы с украинской стороны. Только тогда Киев и Москва смогут продолжить поиски "общего".Очевидно, таким образом Зеленский отреагировал на слова Владимира Путина. После решения России предоставить жителям Донбасса возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке Зеленский заявил о готовности выдавать украинские паспорта россиянам. "Очень хорошо", — так оценил Путин предложение Зеленского. "Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", — сказал Путин.На минувшей неделе украинский ЦИК объявил официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов избирателей, победив действующего президента страны Петра Порошенко.