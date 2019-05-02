СМИ узнали и планах выигравшего выборы президента Украины Владимира Зеленского на крымский полуостров. Обнародованы неожиданные детали.
<a href="https://33live.ru/novosti/02-05-2019-zelenskij-podgotovilsya-k-begstvu-v-krym.html" target="_blank">Зеленский подготовился к бегству в Крым</a> - СМИ узнали и планах выигравшего выборы президента Украины Владимира Зеленского на крымский полуостров. Обнародованы неожиданные детали.
[url=https://33live.ru/novosti/02-05-2019-zelenskij-podgotovilsya-k-begstvu-v-krym.html]Зеленский подготовился к бегству в Крым[/url] - СМИ узнали и планах выигравшего выборы президента Украины Владимира Зеленского на крымский полуостров. Обнародованы неожиданные детали.