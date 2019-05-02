Режиссер Павел Чухрай госпитализирован. Об этом рассказала супруга 72-летнего режиссера и сценариста. Он действительно обращался в больницу, подтвердила Мария Зверева. Но слухи о его госпитализации, добавила она, утка.

Режиссер Павел Чухрай госпитализирован. Об этом рассказала супруга 72-летнего режиссера и сценариста. Он действительно обращался в больницу, подтвердила Мария Зверева. Но слухи о его госпитализации, добавила она, утка.Женщина рассказала, что снявший фильмы "Вор" и "Водитель для Веры" киноклассик вовремя не сделал прививки, которые помогают справиться ему с сезонной аллергией. Поэтому Павлу Чухраю пришлось обратиться к врачам для того, чтобы справиться с обычной аллергией на весеннее цветение, сообщает ТАСС.Сам Чухрай обсуждать свое здоровье отказался."Это все ерунда, не хочу обсуждать", — отреагировал на слухи о своей госпитализации режиссер.Ранее появилась информация, что Павел Чухрай в тяжелом состоянии госпитализирован, якобы он находится в реанимации. Жена Чухрая подчеркнула, что он лежит в кардиологии из-за того, что там лучше палата. Ни о какой реанимации и речи быть не может, подчеркнула жена Павла Чухрая.Народный артист России Павел Чухрай родился в 1946 году. Он – глава секции режиссуры Российской Академии кинематографических искусств, член правления киностудии "Мосфильм" и член Европейской Академии кино и телевидения. Режиссер был номинирован на "Оскар" за лучший иностранный фильм, а также на премии "Золотой глобус" и "Золотой Орел".