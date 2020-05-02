273 россиянина специальным рейсом Аэрофлота вылетели из Дели на родину. Такие данные СМИ сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Фёдоров.

273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину. Такие данные СМИ сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Фёдоров.Ранее в Минкомсвязи отметили, что этот перелет возможен для граждан Российской Федерации, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Калужской, Ивановской, Тверской, Тульской, Смоленской и Ярославской областях.Андрей Фёдоров рассказал, что в течение месяца россиянам оказывалась всяческая поддержка, в том числе финансовая. Свыше 130 человек были обеспечены питанием и жильем. Нуждающимся была оказана медицинская помощь. Всех улетающих осмотрел врач посольства. Симптомов коронавируса ни у кого не выявлено, сообщает РИА Новости.Фёдоров поблагодарил представительства российских компаний в Индии, отметив ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Ростех, Росатом, РЖД и РСК МиГ, подчеркнув, что они выделили существенную финансовую помощь гражданам России.При содействии посольства РФ с момента введения ограничений на международное пассажирское авиасообщение с конца марта по сегодняшний день из Индии вылетели 2 284 человека. В Индии сейчас остаются 3 609 россиян, ожидающих следующего вывозного рейса.В связи с пандемией коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключения составляют вывозные рейсы, а также грузовые, гуманитарные, санитарные и почтовые рейсы, транзитные полеты с посадкой для смены экипажа или дозаправки на территории России, а также полеты, которые осуществляются по отдельным решениям правительства РФ.Закрыты и границы в Индии – в стране до 17 мая продлен режим изоляции. Вывоз иностранных граждан разрешен, но по новым правилам, согласно которым необходимо предоставить списки пассажиров. Они будут рассмотрены в течение 96 часов.11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последней информации, инфицированы 3 400 090 человек, вылечились 1 080 156 пациентов, скончались 239 566.