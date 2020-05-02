В Москве 1 мая, помимо празднования Дня мира, весны и труда, проходит масштабная дезинфекция, уже шестая по счету. Специалистам нужно обработать свыше 300 миллионов квадратных метров. Это и дороги, и тротуары, и дворы.

В Москве 1 мая, помимо празднования Дня мира, весны и труда, проходит масштабная дезинфекция, уже шестая по счету. Специалистам нужно обработать свыше 300 миллионов квадратных метров. Это и дороги, и тротуары, и дворы.Москву масштабно дезинфицируют для профилактики распространения коронавируса уже в шестой раз. Улицы, площади и тротуары моют 4500 единиц поливочной и распылительной техники.Общая площадь обработки — 300 миллионов квадратных метров. Трудятся 70 тысяч работников столичного коммунального комплекса."Обычно в эти дни мы колонной проходим, отмечая этот замечательный праздник весны и труда. Сегодня сформирована другая колонна, колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города. Сейчас настали такие времена, но я уверен, что вернутся к нам и настоящие праздники, когда мы все вместе снова сможем пройтись по любимой Москве", — заявляет мэр столицы Сергей Собянин.Особое внимание уделили пространствам у станций метро, территориям у больниц и поликлиник. Масштабная дезинфекция затронула и все московские дворы. Например, только в районе Алтуфьево поверхности обрабатывали 300 человек. За день израсходовано 60 тонн дезинфицирующего раствора."Сегодня проводим масштабную дезинфекцию всех городских территорий, промываем дезинфицирующим средством дворовые территории: детские площадки, спортивные площадки. Несмотря на то что они закрыты, мы все равно проводим дезинфекцию. Также дезинфицируем контейнерные площадки, все тротуары, проезды, проезжую часть дорог, остановочные павильоны и пожарные проезды к жилым домам", — рассказывает глава управы Алтуфьевского района города Москвы Максим Недашковский.Подъезды в Москве моют ежедневно, в том числе и 1 мая. Обрабатывают почтовые ящики, перила и домофоны. Раствор, которым протирают поверхности, рекомендован Роспотребнадзором. Московские власти подчеркивают: вещество убивает вирусы и бактерии и безопасно для людей и животных."Основной эффект этого средства — это дезинфекция. Соответственно, та концентрация, которая применяется в соотношении с водой, абсолютно безопасна. Но после дезинфекции в течение суток будет запрещено проведение поливомоечных либо иных уборочных работ. До завтрашнего дня все работы будут приостановлены, для того чтобы максимально сработал эффект дезинфицирующего средства", — поясняет глава управы московского района Дорогомилово Ольга Горбунова.Работники коммунальных служб сработали быстро. Чтобы продезинфицировать городские пространства, им потребовалось шесть часов.