Немецкая футбольная лига планирует возобновить чемпионат страны 15 мая. Однако это станет возможным только после положительного решения по данному вопросу правительства Германии. Ранее сообщалось, что Бундеслига готовится стартовать уже 9 мая.

Немецкая футбольная лига планирует возобновить чемпионат страны 15 мая. Однако это станет возможным только после положительного решения по данному вопросу правительства Германии. Ранее сообщалось, что Бундеслига готовится стартовать уже 9 мая.По информации Goal, руководство немецкого футбола считает 15 мая реалистичной датой для возобновления турнира, прерванного из-за пандемии коронавируса.Отмечается также, что оставшаяся часть чемпионата Германии по футболу пройдет без зрителей.