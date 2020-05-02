Инфекция выявлена ещё у 14 человек.

Общее количество заболевших COVID-19 в Костромской области достигло 241, сообщает региональный оперативный штаб.Число новых заболевших составляет 14. Это жители Пыщуга, Буя, Галича, Шарьи и Костромы. Больше всего новых заболевших в Пыщуге – пятеро. В Костроме и Шарье выявлено по три новых случая. В Буе за сутки инфекцию нашли у двух человек, ещё один заболевший зарегистрирован в Галиче.Все эти граждане изолированы, им оказывается медицинская помощь. Специалисты регионального Роспотребнадзора ведут эпидемиологические расследования, чтобы выявить контактировавших с заболевшими людей.Общее число выздоровевших в регионе по данным на 2 мая составляет 42. Под медицинским наблюдением находится более 700 человек.