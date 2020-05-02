Столичный ЦСКА объявил о подписании контракта с чемпионом мира 2014 года в составе сборной России Андреем Локтионовым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на два года. В прошлом сезоне Локтионов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский Металлург.

Столичный ЦСКА объявил о подписании контракта с чемпионом мира 2014 года в составе сборной России Андреем Локтионовым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на два года. В прошлом сезоне Локтионов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский "Металлург".Нападающий провел за "Магнитку" 65 встреч в нынешнем чемпионате, набрав в них 15 (3 шайбы + 12 передач) очков. До "Металлурга" Локтионов выступал за ярославский "Локомотив" в течение пяти сезонов.В Национальной хоккейной лиге нападающий сыграл 155 матчей. В его активе 48 (22+26) баллов. В НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес Кингз", "Нью-Джерси Дэвилз" и "Каролина Харрикейнз". В составе "королей" Локтионов выиграл Кубок Стэнли в 2012 году.