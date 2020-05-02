Экипаж плавбазы Всеволод Сибирцев в Приморье, на которой произошел взрыв, был эвакуирован. В процессе эвакуации одна женщина сломала ногу.

Экипаж плавбазы "Всеволод Сибирцев" в Приморье, на которой произошел взрыв, был эвакуирован. В процессе эвакуации одна женщина сломала ногу. Об этом сообщил представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.Ранее в СМИ появилась информация о пожаре, вспыхнувшем на плавзаводе "Всеволод Сибирцев". Однако открытого горения пожарные не обнаружили. В результате инцидента один человек погиб, один пострадал.Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает РИА Новости.По словам представителя Росморречфлота, во время эвакуации с плавбазы "Всеволод Сибирцев" одна из женщин, находившихся на борту, сломала ногу. В настоящий момент на судне работают только ремонтники.