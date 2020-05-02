Глава Минстроя Владимир Якушев принял решение лечиться в больнице. О том, что его анализы на COVID-19, оказались положительными, сообщили в пресс-службе министерства.

Глава Минстроя Владимир Якушев принял решение лечиться в больнице. О том, что его анализы на COVID-19, оказались положительными, сообщили в пресс-службе министерства.Инфицированным новым коронавирусом оказался и один из заместителей министра — Дмитрий Волков.Сам Якушев заявил, что продолжает оставаться на связи, хоть и находится под контролем врачей.Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин, передает РИА Новости.