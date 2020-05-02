Денис Гусев, главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, рассказал об особенностях бессимптомного течения коронавируса COVID-19.

Денис Гусев, главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, рассказал СМИ об особенностях бессимптомного течения коронавируса COVID-19.Гусев напомнил – при такой форме заболевания человек, не подозревая, является источником инфекции.При отсутствии симптомов болезнь может из легкой формы последовательно перейти в среднетяжелую, а затем – в тяжелую. Переход может занимать от нескольких часов до нескольких дней.По словам врача, бессимптомное носительство вируса является основным вариантом течения заболевания во всех странах. Таких носителей коронавируса очень тяжело посчитать. Обычно оценка бессимптомного носителя происходит после завершения эпидемии, по наличию антител в крови. При этом компьютерная томография в качестве первично диагностики коронавируса нового типа несостоятельна, особенно у пациентов без видимых симптомов заболевания.Пандемия коронавируса COVID-19 охватила практически все страны мира. По последним данным, инфицированы 3 400 090 человек, вылечились 1 080 156 пациентов, скончались 239 566. Россия стоит на восьмом месте по числу заболевших – 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169, напоминает РИА Новости.