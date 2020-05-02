Светлая память о подполковнике полиции навсегда останется с нами, его товарищами, сослуживцами и коллегами...

2 мая 2020 года в возрасте 42-х лет скоропостижно скончался заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по району Перово г. Москвы подполковник полиции Смоян Каха Сергеевич.За время своей службы он прошел путь от рядового милиции до подполковника полиции. Путь свой начал в 2003 году в должности милиционера 2-го отдела милиции Управления милиции на московском метрополитене ГУВД г. Москвы. А с 2005 года проходил службу на различных должностях служб и подразделений уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. В указанной должности служил с 2017 года.Находясь в отпуске, 20 апреля почувствовал резкое ухудшение здоровья. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, где врачи более 10 дней боролись за его жизнь. Сегодня ночью его не стало.Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве и УВД по Восточному административному округу выражают глубокие соболезнования близким и родным. Светлая память о подполковнике полиции навсегда останется с нами, его товарищами, сослуживцами и коллегами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве