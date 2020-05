Предприниматель Илон Маск одним твитом отправил в падение акций Tesla. Сначала он написал в Twitter, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом.

Предприниматель Илон Маск одним твитом отправил в падение акций Tesla. Сначала он написал в Twitter, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого.I am selling almost all physical possessions. Will own no house.— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020В результате акции автопроизводителя упали почти на 10 процентов, передает телеканал "Россия 24".