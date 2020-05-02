В ночь на 1 мая 1945 года разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на купол Рейхстага красный штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии.

В ночь на 1 мая 1945 года разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на купол Рейхстага красный штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Это не единственное знамя, которое поднималось над зданием в последние дни Берлинской операции, но именно его водружение стало символом победоносного окончания тяжелейших боев за немецкую столицу.Мост Мольтке. В центре Берлина это одно из немногих сооружений, которые пережили войну. Немцы пытались его взорвать, но не получилось. В ночь на 29 апреля 1945 года на этом мосту начнется тот самый "последний" бой, который закончится через трое суток в Рейхстаге.На острие Третьей ударной армии — 150-я и 171-я стрелковые дивизии. Два батальона, которыми командовали капитан Неустроев и старший лейтенант Самсонов, берут мост и завязывают бой в дипломатическом квартале — от него уцелела часть швейцарского посольства — и в штаб-квартире гестапо, которую немцы превратили в мощный узел обороны."Дом Гиммлера", как его назвали наши солдаты, "зачищен" к утру 30 апреля. До Рейхстага — 300 метров через Кенигсплатц. Тогда все пространство здесь было утыкано огневыми точками, артиллерийскими позициями, его пересекали траншеи полного профиля, отвалы земли и ров от строящейся открытым способом ветки метро. Численность обороняющихся неизвестна — до пяти тысяч человек — идейные нацисты со всей Европы."Гарнизон был разношерстным, представители НСДАП и смежных партийных структур, полиция, пожарные. Все, кого можно было объединить в вооруженное формирование. Нацисты бились тем оружием, которое у них оставалось, но делали это до последнего патрона. Соединения Ваффен-СС из Франции, Бельгии, Дании, Норвегии добровольно оказывали Красной Армии сопротивление. Они были правыми фанатиками, антикоммунистами", — рассказал Томас Яндер, историк немецкого Исторического музея.Утром 30-го начинается атака. Штурмовые отряды преодолели часть площади, но вынуждены залечь под огнем. Наши пушки и самоходки бьют прямой наводкой по окнам Рейхстага, заложенным кирпичом. Вышибают парадную дверь. Небольшая группа солдат врывается в здание, и на Рейхстаге появляется первое красное знамя. Бойцы Еремин и Савенко привязали его к колонне у входа.В каждой дивизии каждой армии Первого белорусского фронта были официальные штурмовые знамена — любое из них могло стать знаменем Победы. Теперь мы знаем, что эта честь выпала 150-й стрелковой дивизии Третьей ударной армии. Но вообще в различных источниках можно найти разные данные о том, кто и где был первым с красным знаменем. Часто самодельным.Ряд историков утверждает, что раньше других на крышу Ррейхстага с флагом поднялись бойцы 150-й дивизии лейтенант Кошкарбаев, старший сержант Провоторов и рядовой Булатов. Они прикрепили свое знамя к скульптуре над центральным фронтоном, после чего с бойцами, поникшими в Рейхстаг, 8 часов отбивались от немцев, которые смогли отсечь подкрепления и снова забаррикадировали главный вход.Вечером 30 апреля после артналета следует решающий штурм силами батальонов Неустроева и Самсонова, которые и начинали на мосту Мольтке. Идет не просто бой — бой внутри горящего здания."Мне запомнилось с самого детства, как отец говорил, что не только за какую-то комнату там воевали, а за каждую ступеньку. То есть ступенька переходила от врага к нашим бойцам и обратно. В условиях пожара. А образовался он из-за того, что фашисты уже внутри здания стали применять фаустпатроны. Задымленность большая была. У отца обгорели руки и лицо", — сказала Татьяна Неустроева, дочь Героя Советского Союза Степана Неустроева.Под прикрытием роты автоматчиков старшего сержанта Сьянова по горящим коридорам и лестницам на крышу Рейхстага пробираются разведчики Михаил Егоров и Милтон Кантария Главный в группе — замполит из батальона Неустроева Алексей Берест.По московскому времени это было уже 1 мая. В темноте они привязывают штурмовой флаг 150-й дивизии к конной статуе кайзера Вильгельма — от нее сейчас остался только постамент. Возвращаются в штаб полка, чтобы доложить об исполнении. Но командир полковник Зинченко требует, чтобы знамя было не на Рейхстаге, а над ним. Задание — довыполнить.Купол Рейхстага на тот момент — неустойчивая конструкция из искореженного железа и битого стекла. Подняться на вершину — это полдела, а потом еще надо спуститься."Военный корреспондент Лазарь Маграчев описывал, что когда они спустились вниз, у них изо рта, из ушей, из носа от давления текла кровь, а руки одного и второго представляли собой просто кровавое месиво. После войны предлагалась легкая шлифовочная операция, косметическая. Не сговариваясь, и отец, и Мелитон сказали: нет, мы этого делать не будем, для нас это как бы сувенир о том, что мы там были", — рассказала Ирина Дорожкина, дочь Героя Советского Союза Михаила Егорова.Пять человек, представленных к званию Героя Советского Союза за штурм Рейхстага: комбаты Неустроев и Самсонов, командир особо отличившийся роты Сьянов, Егоров и Кантария."Мой дед говорил, что Знамя Победы над Рейхстагом водрузил весь советский народ. И это так. И сегодня, я думаю, надо вспомнить тех, кто не дошел, кто ценой своей жизни приближали этот день", — подчеркнул Мераб Кантария, внук Героя Советского Союза Мелитона Кантарии.Перенос знамени на купол Рейхстага по времени совпал с капитуляцией берлинского гарнизона. Комбат Неустроев, его замполит Берест и переводчик Прыгунов втроем спустились в подвал Рейхстага и убедили загнанных туда нацистов, около 100 человек, сдаться. Берлинская наступательная операция была завершена. Война — почти закончена. Печально, но неизбежно: это первый юбилей Победы, который будет отмечаться без участников штурма Рейхстага. Все ушли. Остались боевые ордена и фотографии их молодых лиц. На вечное хранение и память.