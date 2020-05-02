Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за двадцать дней.

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за двадцать дней, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап. Он участвовал в церемонии открытия завода удобрений.Северокорейского лидера не видели на публике с 12 апреля. Сначала в ряде СМИ была распространена информация о том, что он перенес операцию (установка стента на сосуд), которая из-за ошибки хирурга привела к осложнениям. Затем в некоторых источниках появились слухи о смерти Ким Чен Ына. Они были опровергнуты Пхеньяном.