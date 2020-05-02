Эпидемия коронавируса в мире может продлиться несколько лет. С неутешительным заявлением выступили американские ученые. Последние новости о коронавирусе на 2 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Эпидемия коронавируса в мире может продлиться несколько лет. С неутешительным заявлением выступили американские ученые. Последние новости о коронавирусе на 2 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 3 278 866Умерли – 233 579Выздоровели – 1 034 670Пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока большинство населения планеты не переболеет COVID-19 и не приобретет иммунитет, полагают ученые из Университета Миннесоты. Вспышки заболевания будут возникать в течение ближайших нескольких лет, прогнозируют исследователи.Коронавирус в РоссииЗаболели – 114 625Умерли – 1 172Выздоровели – 13 230В России за последние сутки выявлен рекордный прирост заболевших коронавирусом – почти восемь тысяч. В Роспотребнадзоре призывают не отчаиваться: глава ведомства Анна Попова попросила россиян потерпеть еще две недели и соблюдать режим самоизоляции.По ее словам, власти будут смягчать ограничительные меры исходя из эпидемиологической ситуации в регионах. Отмена коронавирусного карантина будет поэтапной: для начала гражданам позволят небольшие прогулки по два-три человека, а также заниматься спортом на свежем воздухе, рассказала Попова в эфире на радио "Комсомольская правда"."Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели – и стабилизация должна наступить, безусловно", – сказала она.Коронавирус в МосквеЗаболели – 57 239Умерли – 611Выздоровели – 5 135В Москве за последние сутки коронавирус выявлен у 3561 человека. Тем временем в Московской области с 1 мая вводится масочный режим при посещении мест массового скопления людей – магазинов, аптек, общественного транспорта, сообщил губернатор Андрей Воробьев. До 11 мая мера будет "рекомендательной", а с 12-го ношение средств защиты органов дыхания станет обязательным.Статистика коронавируса сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква57 2396115 135Россия114 6251 17213230США1 102 64365 319158 686Весь мир3 278 866233 5791 034 670Коронавирус | | || | | | |