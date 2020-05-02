Эпидемия коронавируса в мире может продлиться несколько лет. С неутешительным заявлением выступили американские ученые. Последние новости о коронавирусе на 2 мая 2020 года – в материале Дни.ру.
Эпидемия коронавируса в мире может продлиться несколько лет. С неутешительным заявлением выступили американские ученые. Последние новости о коронавирусе на 2 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 3 278 866
Умерли – 233 579
Выздоровели – 1 034 670
Пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока большинство населения планеты не переболеет COVID-19 и не приобретет иммунитет, полагают ученые из Университета Миннесоты. Вспышки заболевания будут возникать в течение ближайших нескольких лет, прогнозируют исследователи.
Коронавирус в России
Заболели – 114 625
Умерли – 1 172
Выздоровели – 13 230
В России за последние сутки выявлен рекордный прирост заболевших коронавирусом – почти восемь тысяч. В Роспотребнадзоре призывают не отчаиваться: глава ведомства Анна Попова попросила россиян потерпеть еще две недели и соблюдать режим самоизоляции.
По ее словам, власти будут смягчать ограничительные меры исходя из эпидемиологической ситуации в регионах. Отмена коронавирусного карантина будет поэтапной: для начала гражданам позволят небольшие прогулки по два-три человека, а также заниматься спортом на свежем воздухе, рассказала Попова в эфире на радио "Комсомольская правда".
"Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели – и стабилизация должна наступить, безусловно", – сказала она.
Коронавирус в Москве
Заболели – 57 239
Умерли – 611
Выздоровели – 5 135
В Москве за последние сутки коронавирус выявлен у 3561 человека. Тем временем в Московской области с 1 мая вводится масочный режим при посещении мест массового скопления людей – магазинов, аптек, общественного транспорта, сообщил губернатор Андрей Воробьев. До 11 мая мера будет "рекомендательной", а с 12-го ношение средств защиты органов дыхания станет обязательным.
Статистика коронавируса сегодня
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
57 239
611
5 135
Россия
114 625
1 172
13230
США
1 102 643
65 319
158 686
Весь мир
3 278 866
233 579
1 034 670
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