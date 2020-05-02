Магнитогорский Металлург сообщил о переподписании контрактов с вратарем Василием Кошечкиным и нападающим Николаем Кулеминым из-за введения жесткого потолка зарплат в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиге.

Магнитогорский "Металлург" сообщил о переподписании контрактов с вратарем Василием Кошечкиным и нападающим Николаем Кулеминым из-за введения жесткого потолка зарплат в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги."Благодарны хоккеистам за понимание позиции клуба и КХЛ, а также встречные шаги в переговорном процессе", – говорится в официальном заявлении "Металлурга" на сайте команды.Сообщается также, что с Кошечкин контракт продлен на один сезон, а с Кулеминым – на два.