Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции - последней решающей битве Великой Отечественной войны. Это документы о боях и штурме Рейхстага, а также о помощи, которую советские войска оказывали мирному населению и пленным.

Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны. Это документы о боях и штурме Рейхстага, а также о помощи, которую советские войска оказывали мирному населению и пленным.Документы, прежде засекреченные, сегодня доступны на сайте Министерства обороны РФ. Они связаны с историей Берлинской операции, которая началась 16 апреля 1945 года. Советские войска наступали на столицу Третьего рейха с юга и востока. Союзники, наступавшие с запада, не встречали такого сопротивления, как Красная армия. 20 апреля начался штурм Берлина силами 1 Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова и 1 Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. 5 ударная армия по руководством Николая Берзарина сутки ведет бои на улицах Берлина, продвигаясь по двум берегам Шпреи, занимает 27 кварталов, государственную типографию и Ангальтский вокзал. Это журнал боевых действий и подробное описание взятия станции Берзе. Она стоит на насыпи в 5 метров, обойти ее невозможно, фронтальная атака заканчивается неудачей. Немцы стреляют по атакующим красноармейцам."В выкладке особое внимание уделено станции Берзе (это Биржа). Станцию взяли с помощью удара по подземным коммуникациям. Это была комбинация атаки на поверхности и под. Штурм Биржи приближал к правительственным кварталам", — отмечает военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.Взятие Биржи было архиважным. 5 ударная армия подходит к рейхсканцелярии, в бункере под которой прятался Гитлер. Это, конечно, приблизило решение, которое приняла верхушка Третьего рейха. И вот приказ, который подписан 2 мая 1945 года:"30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни... Каждый час продолжения вами борьбы удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. По согласованию с Верховным командованием Советских войск требую немедленно прекратить борьбу. Вейдлинг, генерал от артиллерии, командующий обороной Берлина".В этот момент 79 стрелковый корпус 3 ударной армии под командованием Кузнецова штурмует Рейхстаг, который обороняют 1000 человек, отборные силы SS и морской пехоты. Вокруг рвы, ограждения, всюду огневые точки.Из донесения командующего 1 Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину:"Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3 ударной армии заняли главное здание Рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нем советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается"."В 14:25 эта группа поднялась на фронтом Рейхстага и водрузила свое знамя, сделанное вручную, о чем было доложено — их видели в бинокль командиры. Они доложили Жукову а тот — уже в Москву", — рассказывает военный историк Андрей Купарев.В наградных документах есть имя старшего сержанта Ильи Съянова — командира роты автоматчиков, которая штурмовала Рейхстаг. На Съянове несколько раз загоралась одежда, но в бою его рота уничтожила 150 фашистов и еще 300 пленила. Еще раньше, 25 апреля, генерал-полковник Николай Берзарин был назначен комендантом Берлина. 28 апреля им издан указ №1, который гарантирует мирному населению безопасность и жизнь. Медицинскую помощь оказывают 12 тысячам пленных, раненых и больных. Советское командование передает Берлину 96 тысяч тонн зерна, 60 тысяч тонн картофеля, сахар и все необходимое. На фотографиях — начало учебного года летом 1945 в берлинских школах."В выкладке есть трогательный документ о том, как советское командование доставляло молоко берлинским детям. Они несли ответственность за население", — говорит военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.Интересны документы, касающиеся культурных ценностей немецкого народа. Знаковые объекты истории берут под охрану — это архив и дом-музей Гёте, келья Лютера в Августинском монастыре. Можно увидеть и наградной документ младшего лейтенанта Леонида Рабиновича, который обнаружил укрытые немцами картины великих живописцев. Все эти документы — еще и своеобразный ответ тем, кто вольно интерпретирует и фальсифицирует историю.