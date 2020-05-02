Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал Вести.Ru о том, как Россия на платформе ЮНЕСКО готовит беспрецедентный онлайн марафон. По его словам, он будет о проблемах, но позитивный, - не марафон-Реквием, а марафон-Свадебный марш.

Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал 33Live.RuRu о том, как Россия на платформе ЮНЕСКО готовит беспрецедентный онлайн марафон. По его словам, он будет "о проблемах, но позитивный, — не марафон-"Реквием", а марафон-"Свадебный марш".Михаил Швыдкой:"В самом начале апреля, когда стало ясно, что пандемия разворачивается во всемирном масштабе и она затронула прежде всего и сильнее всего, как это ни парадоксально, сферу культуры, всем деятелям культуры стало понятно, что нужно преодолеть два обстоятельства.Во-первых, сохранить мировое культурное пространство, сложившееся за последние полвека. Это очень важно. И особенно оно интенсифицировалось, когда закончилась холодная война, когда это общее пространство стало местом бытования культур всех стран. Отношения директоров музеев России с директорами музеев Франции, Испании, Германии, даже Соединенных Штатов Америки, несмотря на наши проблемы с коллекцией Шнеерсона, стали партнерскими, товарищескими.Такая же ситуация сложилась у директоров крупнейших музыкальных театров. Скажем, Большой театр, Мариинский, Михайловский, Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, конечно же, входят в пул лучших театров мира, особенно Большой и Мариинский. И здесь очень много совместных проектов и даже копродукций с общим финансированием.То же самое относится и к музейным инициативам. Например, в ноябре мы планируем показать "Единство многообразия" — выставку современных европейских художников ХХ – ХХI веков, которую готовят три страны — Россия, Германия и Франция.И такого рода больших проектов в мире за последние 30 лет появилось очень много. Естественно, сегодня, когда пандемия воздвигла границы, когда пандемия заставила все национальные государства решать свои национальные проблемы, — об этом, кстати, недавно говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров применительно к политике, экономике, здравоохранению, — все это привело к тому, что национальные государства закрываются. И то, что, к примеру, Италия закрывается до конца года, как было объявлено, для туристов — это, естественно, и удар по обмену театральными постановками, концертами и, безусловно, музейными проектами.Поэтому деятели культуры России и выступили с идеей сохранения культурного международного пространства, особенно после выхода из пандемии. Понятно, что это длительный процесс, понятно, что будут по-разному открываться разные учреждения культуры, но очевидно и то, что все крупнейшие музеи, галереи, театры, филармонии очень сильно корректируют свои программы. Очевидно, что экономически это будет сильный удар по культуре, потому что государства в первую очередь будут решать другие задачи — связанные со здравоохранением, с образованием и, разумеется, с экономикой, потому что мировая экономика впадает в рецессию.Именно поэтому вторая тема нашего обращения – привлечение внимания к тому, что культура помогает людям выжить во время самоизоляции, карантина, помогает сохранять психическую устойчивость. Так, например, все учреждения культуры бесплатно выложили свой контент – спектакли, выставки, фильмы, цирковые постановки. Наш, например, Московский театр мюзикла показал "Реверс" и собрал 600 тысяч зрителей за один только вечер.И тем не менее, эта ситуация сильно ударит как по государственным учреждениям культуры, так и по негосударственным. Потому что театральные и концертные площадки откроются в последнюю очередь. И если это случится в сентябре или октябре нынешнего года, это будет большой удачей, потому что некоторые говорят о том, что пандемия может обрести второе дыхание, и тогда надо будет закрываться чуть ли не до осени следующего года.Вот всю эту озабоченность тем, что культура должна сохранить мировое пространство, и тем, что культура оказалась в самом наихудшем положении, под тяжелейшим ударом, мы и хотим выразить марафоном. Он должен включать в себя и выступление руководителей крупнейших учреждений культуры и фрагменты из самых лучших выставочных проектов, которые были сделаны во время пандемии, и большие перформансы, и самые ключевые фильмы последних десятилетий. Завершится все, как мы планируем, большим концертом.Мы написали письмо – обращение к мировой культурной общественности, и я отправил личное послание генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, чтобы она обратила на это внимание. Очень быстро был получен ответ, что ЮНЕСКО поддерживает эту инициативу, и за нее на международной конференции проголосовали министры культуры стран-членов участников.Сейчас российская инициативная группа, которая написала это письмо, занимается формированием программы: Госконцерт, телеканал "Культура", ОККО. Вместе с Минкультом и Министерством иностранных дел мы будем развивать процесс. Отклики на это обращение пошли по всему миру – из Польши, из Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки. У всех есть понимание, что культура, которая играет такую роль во время пандемии, экономической депрессии, оказалась под сильным ударом. Все это мы попытаемся изобразить в марафоне, но, конечно же, он будет позитивным, потому что культура всегда несет людям психологическую уверенность в жизни. А это очень важно.Хотим это делать ближе к сентябрю, когда будут некие карантинные послабления, и завершить марафон гала-концертом на крупнейших площадках мира. Сейчас обсуждаем, что будет исполнено, — может, Девятая симфония Бетховена по частям, с поочередными включениями из Москвы, Вены, Берлина, Парижа. Может, на открытых площадках, чтобы было не так опасно. И, конечно, будем следовать всем пандемическим предписаниям. Поэтому — не раньше сентября. Хотим устроить это на платформе ЮНЕСКО, с участием телеканала "Культура", ОККО, "Медичи", "Арте", "Меццо". И будет там еще что-то вроде переклички руководителей культурных институций.Сейчас ломаем голову, это сделать интересно. Мне бы хотелось, чтобы это была история о том, как будем из всего этого выходить. Чтобы марафон — не "Реквием", а наоборот, марафон — "Свадебный марш". Уже само общение с нашими зарубежными партнерами во время подготовки этого уникального международного проекта даст много полезных знаний".