Участковым уполномоченным полиции, находившимся на службе, были замечены четверо неизвестных, один из которых повел себя агрессивно...

30 апреля во дворе дома на Вешняковской улице участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Вешняки, находившимся на службе, были замечены четверо неизвестных, один из которых повел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции, после чего был задержан и доставлен в ОМВД.В отношении задержанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ, а материалы проверки по факту нападения на полицейского направлены в СУ СК для принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве