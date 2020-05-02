1 мая на телеканале Россия 1 - долгожданная телепремьера. Для всех, кто не успел посмотреть в кинотеатрах, - фильм Валерия Тодоровского Одесса. Лирическая комедия. Лауреат премии Золотой орел в четырех номинациях.

1 мая на телеканале "Россия 1" — долгожданная телепремьера. Для всех, кто не успел посмотреть в кинотеатрах, — фильм Валерия Тодоровского "Одесса". Лирическая комедия. Лауреат премии "Золотой орел" в четырех номинациях. Блестящие актерские работы Ирины Розановой, Евгения Цыганова, Ксении Рапопорт, Леонида Ярмольника, Евгении Брик. И актуальнейший на сегодня сюжет — история о том, как в 1970 году курортный город закрыли на карантин и большая семья оказалась в изоляции в одном доме.Одесса. Август 1970-го. Море, солнце, уютные дворики… Город с его ароматами, звуками, колоритными жителями. Курортный сезон — в самом разгаре, как вдруг в Одессе объявляют карантин.Среди курортников, оказавшихся в городе, и Борис, журналист из Москвы. Он планировал путешествие с сыном на несколько дней, но в городе у моря придется остаться надолго. С тестем — одна из главных ролей в исполнении Леонида Ярмольника, тещей — неузнаваемый образ от Ирины Розановой, сыном, для которого начинается большое приключение.Карантин вместе с большой одесской семьей. Фильм Валерия Тодоровского, который вышел еще в 2019-м и неожиданно оказался так актуален."То, что это так совпало с сегодняшним днем, мне это странно, удивительно. Я снимал фильм про свое детство, про свои воспоминания и про то, что происходит с людьми, когда они оказываются заперты вместе помимо их воли. Способность людей в разных обстоятельствах вдруг освободиться и стать собой", — сказал режиссер.Все семейные тайны внезапно раскроются. Каждый "переболеет" карантин по-своему. Чувства "взорвутся". Самые близкие в глаза скажут правду.Запретная любовь, близкие, которые, несмотря ни на что, рядом. "Одесса" — 1 мая на телеканале "Россия 1" в 21:20.