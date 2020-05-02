На шахматном онлайн-супертурнире Magnus Carlsen Invitational завершился первый полуфинальный матч между американскими гроссмейстерами Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной. Победу в нем одержал Накамура, став первым финалистом соревнований.

На шахматном онлайн-супертурнире Magnus Carlsen Invitational завершился первый полуфинальный матч между американскими гроссмейстерами Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной. Победу в нем одержал Накамура, став первым финалистом соревнований.По итогам четырех партий соперники не смогли выявить победителя – 2:2. А вот в двух дополнительных блицах сильнее оказался Накамура – 2:0.Второй полуфинал состоится 2 мая. В нем сойдутся организатор турнира Магнус Карлсен и представитель Китая Дин Лижэнь. Финал запланирован на 3 мая.