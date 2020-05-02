Коронавирус COVID-19 не был создан человеком - это природный вирус, обнаруженный в Китае и эндемичный для некоторых видов летучих мышей. Об этом сообщило американское оборонное издание Military.

Коронавирус COVID-19 не был создан человеком — это природный вирус, обнаруженный в Китае и эндемичный для некоторых видов летучих мышей. Об этом сообщило американское оборонное издание Military.По сведениям американских военных, новый коронавирус, вероятно, не предназначался для военных целей. Исследования в Уханьском институте вирусологии проводились в рамках частично финансируемых правительствами США и Канады более широких усилий по изучению патогенных микроорганизмов коронавируса. В этих исследованиях принимало участие несколько научно-исследовательских институтов.Огромный человеческий и экономический ущерб от коронавируса COVID-19 наглядно показал, сколь мощным биологическим оружием может быть этот вирус и другие патогенные микроорганизмы, и насколько уязвимы США и весь мир к таким пандемиям, повторение которых возможно в будущем.Ожидается, что это серьезно повлияет на вопросы национальной безопасности США и на то, каким будет период "новой нормальности" после пандемии, передает "Интерфакс". Подчеркивается, что нынешнюю пандемию COVID-19 США могут пережить, хоть и с огромными экономическими потерями, но череда таких вспышек с периодичностью в несколько лет опустошит американскую экономику и лишит США статуса великой державы. И такая перспектива, говорят американские эксперты, учитывается врагами США.По данным портала Worldometers, в США новым коронавирусом заразились уже почти 1,1 миллиона человек, почти 64 тысячи заболевших умерло. Зафиксированы вспышки COVID-19 и на нескольких кораблях ВМС США.