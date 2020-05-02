Профессиональная футбольная лига провела 1 мая совещание в режиме видеоконференции, на котором рассматривался вопрос возможного возобновления прерванного чемпионата. Совет ПФЛ высказался за досрочное завершение турнира.

Профессиональная футбольная лига провела 1 мая совещание в режиме видеоконференции, на котором рассматривался вопрос возможного возобновления прерванного чемпионата. Совет ПФЛ высказался за досрочное завершение турнира.На совещании отметили отсутствие у клубов возможности тренироваться, а также неопределенность со сроками проведения турнира из-за пандемии коронавируса. "С учетом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.Напомним, что ранее большинство клубов Футбольной национальной лиги проголосовали за досрочное завершение нынешнего сезона.