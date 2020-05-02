Число заболевших в российских регионах за сутки достигло 4366 человек. То есть по сравнению с Москвой там идет стремительное распространение болезни. Существенную роль в этом играет индекс самоизоляции. Во многих городах-миллионниках к полудню 1 мая он составлял около 2.

Число заболевших в российских регионах за сутки достигло 4366 человек. То есть по сравнению с Москвой там идет стремительное распространение болезни. Существенную роль в этом играет индекс самоизоляции. Во многих городах-миллионниках к полудню 1 мая он составлял около 2. Это значит, что на улицах очень много людей. Сегодня в ряде регионов введен обязательный масочный режим.Оренбургское село Акбулак закрыто на карантин. Въезд и выезд запрещены всем, кроме машин экстренных служб и доставки продовольствия. Очаг инфекции выявлен в местной больнице. Заразились медики."У нас есть зараженные, тенденция очень нехорошая, — говорит глава Акбулакского района Геннадий Павленко. — Все настолько серьезно, что нам надо находиться на своих местах".Случаи, когда закрывают города и поселки целиком, уже не уникальны. Еще в двух населенных пунктах Оренбуржья, помимо Акбулака, введен карантин.Есть закрытые села в Хабаровском крае, в Ленинградской области и в Забайкалье. Людям предписано оставаться дома, ограничить контакты, при появлении симптомов ОРВИ вызывать скорую.В Чите индекс самоизоляции в пятницу очень низкий, к 15 часам он зафиксировался на отметке в 2,5 балла. Можно понять: в теплую погоду никто не хочет сидеть дома. В то время как врачи дома не бывают неделями."Ребенка своего я не вижу уже полтора месяца. Боюсь ехать потому что. Общаемся по видеосвязи. Скучаю очень", — переживает фельдшер станции скорой помощи Читы Наталья Петренко.В Саратове сегодня 49 новых случаев, всего почти 500 зараженных. В селе Черкасском очаг инфекции — в психоневрологическом диспансере. 30 заболевших находились в замкнутом пространстве, вирус распространялся стремительно. Прокуратура пришла к выводу: причиной вспышки стала халатность."Несмотря на наличие признаков заболевания, тестирование проведено не было. Ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло рост заболеваемости среди постояльцев и сотрудников учреждения", — информирует начальник отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере прокуратуры Саратовской области Дмитрий Букин.Многие регионы ввели на своих территориях особые санитарные нормы, которые будут действовать до конца майских праздников. В Иркутской области на трассах проверяют электронные пропуска. Индекс самоизоляции в городе вчера упал до 1,6 балла. То есть фактически режим не соблюдался совсем."Объясняют нам цель поездки: допустим, на дачу едут", — говорит сотрудник администрации Кабанского района Иркутской области Игорь Лазарев.В 40-й больнице Екатеринбурга, куда с самого начала везли зараженных, уже нет свободных мест. Но есть и положительная динамика, пациенты выздоравливают. Равиль Фатихзянов оправился после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной см."Ну все, потихоньку собираемся домой. Спасибо большое медперсоналу, я благодарен, что меня вылечили", — радуется Равиль.Болезнь у него протекала тяжело еще и на фоне перенесенного инфаркта. Впрочем, данные о возрасте пациентов с COVID-19 все более противоречивые.В Минздраве РФ обращают внимание на рост числа заболевших детей. В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей сейчас около 99 пациентов в возрасте от 12 дней."У половины пациентов диагноз подтвержден. Состояние большинства оценивается как среднетяжелое, трое детей в реанимации и один пациент в крайне тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких", — информирует руководитель пресс-службы НМИЦ Дарья Акоева.1 мая поставлен новый рекорд по числу зараженных: почт 8 тысяч. Переломить тенденцию можем только мы сами.