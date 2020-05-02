В России сегодня праздник. Хотя по улицам большинства российских городов этого почти не заметно, Первомай все равно наступил. И те ограничения, которые вынуждают россиян соблюдать пандемия, не помешали ни профсоюзам, ни политическим партиям провести торжества и выступить с поздравлениями.

В России сегодня праздник. Хотя по улицам большинства российских городов этого почти не заметно, Первомай все равно наступил. И те ограничения, которые вынуждают россиян соблюдать пандемия коронавируса, не помешали ни профсоюзам, ни политическим партиям провести торжества и выступить с поздравлениями.По главной улице Магадана — с первомайским маршем. Остальные горожане в самоизоляции, но так хоть звуки праздника всем слышны.В этом году страна отмечает праздник весны и труда не выходя из дома. В Екатеринбурге многие украсили свои балконы. В Приморье устроили флешмоб в интернете — лозунги онлайн. На Камчатке транслируют поздравления от тех, кто работает и в этот день.Водолаз МЧС Константин Самоничев поздравил россиян с 1 мая прямо из воды. Главное его пожелание: здоровья всем людям и их семьям.Без многотысячных демонстраций непривычно — все-таки традиции уже больше 100 лет, но профсоюзы устраивают всероссийскую маевку в интернете. Лозунг самый актуальный: "Солидарность сильнее заразы"."Сегодня мы вновь подчеркиваем важность трудовых ценностей и уважения к рабочему человеку, чьим трудом создано богатство современного мира. Мы говорим о справедливой экономике, которую необходимо построить в России", — указывает председатель ФНПР Михаил Шмаков.Онлайн-встречи проходят 1 мая по всей стране. Партия "Единая Россия" провела под председательством Дмитрия Медведева совещание. Обсуждали изменения в законах, которые повысят защиту трудящихся."Что касается изменений в трудовое законодательство, и есть предложение отразить это в протоколе нашего сегодняшнего совещания, что это поручение фракции "Единой России" и это законодательная инициатива партии, и она не должна быть межфракционной, — заявляет секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.Антисептики, маски и защитные костюмы для врачей, запасы продуктов для пенсионеров. Помощь нужна и тем, кто борется с вирусом, и тем, кто от него защищается дома. Профсоюзы сейчас активно участвуют в волонтерском движении. И отстаивают права трудящихся, напоминая: новые поправки в Конституцию сделают человека труда более защищенным."Необходимо поддержать рабочий класс, поддержать уровень заработной платы, ее индексацию, и, конечно, не надо забывать о наших пенсионерах. Поэтому поправки в Конституцию — это прежде всего забота о нашем будущем", — разъясняет председатель молодежного совета Московской федерации профсоюзов Василий Рыбаков."Социальное партнерство в трудовой сфере предлагается закрепить поправками в Конституцию страны, что для нас представляется очень важным наряду с закреплением МРОТ и индексацией пенсий", — отмечает председатель Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности Александр Ситнов.Политические партии своих сторонников вывести на улицы сегодня не смогли, но, к примеру, коммунисты устроили праздничный митинг в интернете."Для нас сегодня главное — это защита интересов трудящихся. Я хочу, чтобы мы сегодня вместе с вами посмотрели все главные страницы нашей совместной борьбы. Они поучительны, они интересны, они действительно демонстрируют солидарность во имя лучшего, что есть на планете", — подчеркивает председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.Лидер ЛДПР собрал однопартийцев в небольшом зале. Все расселись, соблюдая социальную дистанцию."Ребенок поймет, что зараза быстро проникает везде. Но здесь проявите гражданскую солидарность! Ну давайте не выходить целый месяц!" — призывает Владимир Жириновский.А председатель "Справедливой России" выступил в эфире партийного радио."Получив очень печальный урок в связи с пандемией, мы должны возвращаться к реформированию по-настоящему нашего здравоохранения, и лучшее, что было в Советском Союзе, нам нужно брать на вооружение", — убежден Сергегей Миронов.При этом все не устают напоминать: даже в праздничные дни необходимо оставаться дома. Труд, по которому все уже успели соскучиться, вернется, как только отступит болезнь.