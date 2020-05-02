По данным медиков, почти 80% инфицированных коронавирусом в России - люди в возрасте до 40 лет. Многие поступают в больницы в тяжелом состоянии, сразу в реанимацию. С чем это связано?

По данным медиков, почти 80% инфицированных коронавирусом в России — люди в возрасте до 40 лет. Многие поступают в больницы в тяжелом состоянии, сразу в реанимацию. С чем это связано? Мутирует ли со временем вирус? И возможна ли вторая волна эпидемии? Об этом в эксклюзивном интервью "России 1" рассказал профессор, главврач клинической больницы №67 имени Л. А. Ворохобова Андрей Шкода.- Андрей Сергеевич, по потоку больных коронавирусом, которые поступают к вам, какие можно сделать выводы? Как меняется состав заболевших?- Я должен отметить, что в последнее время поток больных увеличился, — это раз. И второе, самое главное, что этот поток обусловлен самыми тяжелыми пациентами. Если раньше были средней тяжести, сейчас уже поступают тяжелые пациенты. Сразу — в реанимационное отделение.- Сейчас мы видим, что около 80% заболевших, — это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Как это можно объяснить?- Вирус не выбирает возрастную группу. Ему подвержены как молодые люди, так и люди старшего поколения. И сегодня у нас в реанимационном отделении находятся как раз молодые люди. Это связано с апрельскими теплыми днями, когда люди вдруг побежали на шашлыки, на какие-то встречи, и после этого через несколько дней они оказались в реанимационном отделении.- Мутирует ли вирус? Меняются ли его проявления, усиливаются ли какие-то симптомы?- К сожалению, он мутирует, меняется, в течении болезни происходит постоянно какие-то изменение. Кажущееся легкое течение, потом буквально какие-то считаные минуты – и появляется быстрое нарастание дыхательной недостаточности, пациент уже поступает в реанимационное отделение. Поэтому, к сожалению, к надо отпроситься к этому вирусу очень серьезно и очень внимательно.- Что касается антител. Может ли мы судить, что у человека, переболевшего коронавирусом, уже формируется устойчивый иммунитет?- На сегодняшний день мы смотрим качественный иммунитет. В самое ближайшее время Москва начнет определять и количественный иммунитет. И вот тогда это позволит определить, перенес пациент этот вирус. А какой у него будет иммунитет — слабый или сильный — определиться именно по количественному тесту, и это позволит в последующем использовать наши данные для формирования новой вакцины.- Обещают очень хорошую погоду. Как вы считаете, высокая температура и потоки ультрафиолета могут помочь нам как-то справиться с вирусом?- Вирус изучен не до конца, уповать только лишь на теплую погоду и на ультрафиолет я бы не стал. Я бы все-таки продолжил ту самоизоляцию, которая на сегодняшний день есть. И, конечно же, все меры предосторожности, которые необходимы, нужно продолжить.- Возможны ли вторая волна заболевания коронавирусом и рост числа заболевших?- Нельзя исключить и вторую волну. Это очень опасная ситуация. Эти теплые дни, которые сегодня устанавливаются в Москве и области, являются провоцирующим фактором для наших людей. И поэтому я категорически против встречи, если кто появился на даче, с соседями, близкими, друзьями. Это все должно быть изолировано. И мы, конечно же, очень волнуемся за вторую волну, за тот период, когда будут теплые дни. Риск есть.