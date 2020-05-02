Заболевшие коронавирусом часто погибают от аномального свертывания крови, выяснили специалисты Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии, сообщает Eurekalert.

Заболевшие коронавирусом часто погибают от аномального свертывания крови, выяснили специалисты Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии, сообщает Eurekalert.Проанализировав данные тяжелых пациентов, они пришли к выводу, что из-за аномального нарушения в легких образуются микротромбы, чего не наблюдается при других легочных инфекциях. И это происходит в дополнение к пневмонии, поражающей альвеолярные мешочки в легких.При совокупности этих признаков значительно увеличивается риск инфаркта и инсульта, поэтому пациенты с коронавирусом в большей степени нуждаются в госпитализации.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Более 3,1 миллиона человек заболели, свыше 218 тысяч человек скончались.