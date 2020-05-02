Три тысячи километров дорог продезинфицировали специалисты МЧС по всей России. Масштабную санобработку проводят уже месяц.

Три тысячи километров дорог продезинфицировали специалисты МЧС по всей России. Масштабную санобработку проводят уже месяц.Социально значимые места, где обычно собирается много людей, обработали в первую очередь. Это школы, больницы, вокзалы и аэропорты, административные здания, жилые дома. Во многих регионах дезинфицируют целые села.Все делается для того, чтобы снизить темпы распространения коронавируса COVID-19.В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве – 3,5 тысячи. В Московской области инфицировано еще 800 человек. Всего в стране зарегистрировано почти 114,5 тысячи случаев коронавируса.